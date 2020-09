Brera, il bello diventa un club: addio ticket, c'è la tessera

La Pinacoteca di Brera come un club dove si accede con la tessera. Niente più ticket ma una carta di ingresso che certifica l'appartenenza al club del bello.

Cambia così la Brera post Covid, secondo quanto annunciato dal direttore James Bradburne. Da oggi al posto del ticket ci sarà una sorta di abbonamento - gratuito fino al 31 dicembre, poi al costo del biglietto attuale, senza maggiorazioni - che consente l'ingresso alla Pinacoteca e l'accesso ai contenuti digitali di Brera Plus.

«L'idea è avvicinare ancora più il museo alla sua comunità. I visitatori non hanno una voce, ma i soci sì», ha sottolineato Bradburne. Il direttore di Brera ha voluto ricordare lo storico dell'arte Philippe Daverio, che invitava a fruire di un museo come di una biblioteca, dove non si va per leggere tutti i libri. Così a Brera, con la nuova tessera si potrà andare non una sola volta, ma quante si desidera, oltre ad accedere ai contenuti della piattaforma online, dove si riverseranno anche quelle iniziative, come i concerti, rese impossibili dal Covid.

È stato il virus a determinare la svolta. «Il turismo di massa non è più sostenibile e affidabile, come avevamo già visto con il Guggenheim di New York dopo l'11 settembre». Quindi la volontà è di cercare di far diventare Brera meta di «un turismo di impegno e di cittadinanza». Tra i problemi di Brera, chiusa per Covid dal 23 febbraio al 9 giugno, una perdita di 3 milioni: «Non siamo l'unico museo in questa situazione e non è chiaro come il governo potrà gestire tutto questo - ha commentato -, stiamo navigando sotto le stelle dell'incertezza. È l'impatto dell'anno terribile che abbiamo vissuto». E poi palazzo Citterio, al centro di restauro e polemiche, destinato a ospitare Brera Modern, ma su cui non ci sono novità. Ripartiranno il 12 ottobre, invece, le iniziative online, con il documentario Performing Raffaello che proporrà un excursus sugli allestimenti dello Sposalizio della Vergine dal 1806 ad oggi. Il 29 ottobre tocca alla mostra virtuale che affiancherà la stessa opera col rotolo cinese Viaggio lungo il fiume durante il Qingming di Zhang Zeduan. Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA