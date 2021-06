Bosco Verticale, allarme parassiti giapponesi: divorano le foglie

I parassiti giapponesi (nome scientifico Popillia Japonica) infestano Milano e si nutrono delle foglie della amate piante, anche quelle sui balconi fioriti e che compongono il famoso Bosco Verticale pensato dall’archistar Stefano Boeri. Un esercito volante di insetti è già arrivato su alcuni alberi che sono vicini al Bosco Verticale, divorandone le foglie. Subito, per i responsabili del verde, è scattato l’allarme.

Come agiscono i parassiti? Prendono di mira una pianta e in pochissimo tempo scarnificano le foglie. Lo spray per gli scarafaggi li fa desistere ma uccide anche la vegetazione. Un disastro. Il parassito, diffuso in 53 Comuni della provincia di Milano (151 della Regione Lombardia), è arrivato in città e sembra inarrestabile. Le trappole e la disinfestazione servono a poco.

Che fare se viene avvistato in altri quartieri? Segnalare all'Ats. Per Coldiretti Lombardia, «la Popillia è uno dei parassiti più pericolosi che siano arrivati di recente sui nostri territori». Sembrano scarabei e invece i terribili coleotteri giapponesi sono degli Attila.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA