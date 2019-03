Boschetto della droga, in centinaia alla marcia anti-spaccio a Rogoredo: anche Sala e il prefetto Saccone

per scoprire la riqualificazione dell'area promossa dal Comune di Milano, insieme a Italia Nostra. All'iniziativa hanno partecipato centinaia di milanesi, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al prefetto della città, Renato Saccone e agli assessori alla Sicurezza e Urbanistica del Comune, Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Maran. In 18 mesi di lavoro gli operatori dell'associazione Italia Nostra, a cui il Comune ha affidato i 65 ettari dell'area di Porto di Mare, hanno raccolto oltre 300 tonnellate di rifiuti, inoltre sono stati riqualificati e realizzati 4,5 chilometri di percorsi e un sentiero per mountain bike di 3,8 chilometri. Con il gruppo di protezione civile dell'associazione nazionale Alpini sono stati realizzati nuovi filari alberati di 100 querce.«C'è ancora molto da fare però è stato un segno di forza, di determinazione e di collaborazione questo recupero - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala - I cittadini si stanno riappropriando di questo spazio ma bisogna comunque tenere gli occhi aperti perché è chiaro che potrebbero esserci dei ritorni. Oggi non abbiamo visto nessuno», ha detto riferendosi allo spaccio e ai tossicodipendenti che frequentano l'area, «ma si tratta di andare avanti con costanza, con la collaborazione di tutti tra tutti. Io prendo come un buon auspicio quello che ha detto ieri il ministro Salvini: se e quando arriveranno più risorse a Milano sarà cosa positiva». Il prefetto della Saccone ha aggiunto che c'è stato un «dimezzamento» della presenza di tossicodipendenti nell'area, «però questo comporta che si aprano altri rivoli che noi dobbiamo seguire e contrastare. Ma buoni risultati li abbiamo anche nell'avvio di comunità terapeutiche con diverse decine di ragazzi. Continuiamo perché è un percorso ancora lungo».