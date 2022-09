Incidente mortale sul lavoro oggi in Valtellina. Un 29enne è morto nei boschi di Tartano (Sondrio), mentre era impegnato a tagliare piante. Sono in corso le indagini per stabilire se l'infortunio sia stato provocato dalla caduta di un tronco o, come pare più probabile, da una fune del macchinario adibito al trasporto del legname. Sul luogo i tecnici dell'Ats, i carabinieri e il Soccorso Alpino.

Dalle prime ricostruzioni il giovane, Samuele V., avrebbe appunto sbattuto violentemente la testa al carrello della teleferica adibito al trasporto dei tronchi. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30. Nulla da fare per lui all'arrivo dei soccorritori di Areu allertati dal collega che era al lavoro con lui. L'allarme era stato lanciato attorno alle ore 7.45.

#Sondrio Incidente choc nel bosco: colpito dalla teleferica per trasportare i tronchi, Samuele muore a 29 anni https://t.co/3b5P8hHUWk — Leggo (@leggoit) September 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 15:53

