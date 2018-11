Gli ideatori del progetto:

Leonardo Rasulo vive a Milano e collabora con Insieme nelle Terre di Mezzo onlus. Coordina il progetto di scrittura creativa La Grande Fabbrica delle Parole. Da sempre si occupa di progetti di insegnamento di scrittura creativa ed educazione alla lettura.

Davide Sittinieri è un Art Director e Videomaker. Vive e lavora a Milano. Collabora con case di produzione, agenzie pubblicitarie e aziende. Crea, sviluppa, finalizza contenuti video per documentari, film aziendali, produzioni web, showcase e animazioni grafiche.

Dadi Kavalier & Clay di Michael Chabon, a La Fortezza della Solitudine di Jonathan Lethem, fino allo stoicismo di Stoner di John Williams.Dall’antica Grecia al mondo cavalleresco, dal mito del Golem ebraico alla creazione di Superman, dall’avvento del Nazismo a Capitan America che prende a pugni Hitler. E ancora, suggestioni da film, fumetti, canzoni e opere d’arte. In occasione di Bookcity, Quarta di Copertina presenta SuperHero, un viaggio letterario sull’evoluzione del mito eroico.Un evento multimediale fatto di video, letture e di un racconto dei supereroi attraverso tre dei più grandi romanzi della letteratura contemporanea. Un narratore, una lettrice, un lettore e un videomaker per raccontare tre libri e tante storie.Quarta di Copertina è un progetto di promozione della lettura nato nel 2013. Dai romanzi ai racconti, un percorso multimediale per parlare di libri attraverso un’esperienza narrativa.