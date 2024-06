Bomba d'acqua su Milano, cancellato il concerto della Filarmonica in piazza Duomo

Bomba d'acqua su Milano. Cancellato causa maltempo il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo. Il nubifragio scoppiato poco prima dell'inizio ha allagato il palco e quindi l'unica possibilità è stata quella di cancellare l'esibizione diretta da Riccardo Chailly con Emmanuel Tjeknavorian. «Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti», è stato detto al microfono. «Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici», è stato spiegato ricordando che «questa è la prima volta che succede in dodici edizioni».

Bomba d'acqua su Milano

come previsto un violento temporale si è abbattuto, questa sera, su Milano a rompere una giornata afosa.

L'evento di festa, musica e intrattenimento 'Party Like A Deejay', in piazza Sempione all'Arco della Pace, ha visto i presenti - secondo quanto spiegato dai vigili urbani - ridursi da circa 8 mila persone a 400 in attesa della fine della pioggia. La polizia locale non segnala al momento particolari problemi salvo diverse strade allagate e qualcuna temporaneamente chiusa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA