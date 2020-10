Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 17 ottobre: ​ 2.664 nuovi positivi e 13 morti

In Lombardia sono stati rilevati 2.664 nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. È quanto si evince dai dati aggregati del ministero della Salute. In rapporto ai tamponi analizzati nella regione (29.053), la percentuale di positivi al virus sale al 9,1% circa. Sono invece 13 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Preoccupa Milano dove sono stati registrati 634 nuovi casi di contagio, 1388 i casi in provincia.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 29.053, totale complessivo: 2.471.303

– i nuovi casi positivi: 2.664 (di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 85.112 (+154), di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti

– in terapia intensiva: 96 (+25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 943 (+109)

– i decessi, totale complessivo: 17.057 (+13)

