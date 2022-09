Milano: in piazza Duomo 1.607 ballerini con Bolle per 'OnDance'

Era uno degli eventi di OnDance più attesi e sicuramente resterà tra i più emozionanti. Sono esattamente 1.607 - di più non sarebbe stato possibile per motivi di sicurezza - i ballerini che domenica, rispondendo alla chiamata di Roberto Bolle, sono arrivati con pullman e treni da tutta Italia in piazza Duomo a Milano per partecipare alla simbolica lezione alla sbarra, tutti vestiti di bianco. I ballerini di tutte le età, provenienti da 17 diverse regioni italiane e da più di 100 scuole, hanno iniziato ad affollare piazza del Duomo sin dall’alba.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 18:56

