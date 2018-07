Bodycam sulle divise della Polizia Locale, come in America

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il crimine va in diretta. Gli agenti delladella Lombardia seguono le orme dei poliziotti americani e avranno in dotazione le mini telecamere montate sulla divisa. In gergo sono le: filmeranno le azioni compiute in servizio dai vigili, gli eventi pericolosi che li vede coinvolti, i volti dei responsabili di eventuali reati, i possibili inseguimenti.È la novità annunciata ieri dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato (FdI), che ha anticipato «un bando da 300mila per finanziare al 100 per cento l'acquisto di telecamere di videosorveglianza mobile, tra cui, appunto, le bodycam». «Sono destinate a diventare uno strumento indispensabile per il contrasto dei reati di strada».Come funzionano? Nel momento in cui sono indossate si accendono e cominciano la ripresa, ma salvano le immagini solo nel caso in cui sia l'agente a premere un pulsante qualora avverta un pericolo. Le immagini non di interesse per la sicurezza del territorio saranno distrutte e gestite da un server americano. Al bando, che partirà a metà mese, per arrivare all'installazione degli apparecchi entro fine ottobre, possono partecipare tutti i Comuni, anche quelli di piccole dimensioni riuniti in consorzi. Qualche amministrazione lombarda si è già portata avanti: è il caso di Saronno in provincia di Varese e di Brugherio(Monza-Brianza, dove i vigili sono già alle prese con la moviola in campo. E Milano, più volte nel ciclone per la microcriminalità diffusa? «Ha già ricevuto 50mila euro per le bodycam, che avrebbero dovuto entrare in funzione entro fine giugno, ma non si vedono i risultati», ha precisato De Corato. Immediata la replica del Comune che ha confermato «l'arrivo, i primi mesi del 2018, di 50 telecamerine, usufruendo di un bando del 2017». Gli agenti le stanno testando, ma non ancora durante i turni, perché devono saper dialogare con la rete radio della polizia locale. I corsi di formazione partiranno entro l'estate. Dall'assessorato milanese alla Sicurezza fanno sapere «l'intenzione di partecipare anche a questo bando, se non ci sono vincoli».Intanto, dieci bodycam debuttano in questi giorni sulle giacche dei capitreno di Trenord, a bordo di tratte a rischio.