Nomi vietati per legge: da Nutella a Venerdì, tutti i casi che hanno fatto scandalo

Il nome, che nelle ultime ore ha sollevato un polverone, è molto più diffuso in Italia di quanto si possa immaginare. A conviverci, da ben 21 anni, anche una giovane attrice italiana, all’anagrafe. L’artista racconta la sua storia personale commentando il caso dei genitori di Milano convocati dal giudice per dare alla loro bimba un altro nome, in aggiunta a Blu, che potesse meglio corrispondere al genere femminile.«Mai mi sarei aspettata che nel- spiega - si presentasse questo problema e che le motivazioni potessero essere così banali, quasi a sfondo sessista. La volontà dei genitori non dovrebbe essere neanche messa in discussione. In un momento in cui tutti combattiamo per lnon riesco a concepire il fatto che qualcuno debba interferire in questo tipo di scelta. È una nuova vita che nasce, ma che ci importa il nome che ha. Quasi quasi mi aspettavo anch’io la chiamata dalla Procura e ho temuto di dover cambiare identità dopo 21 anni».La mamma, l'attrice(La Meglio Gioventù, Suburra, La Bellezza del Somaro...) è diventata mamma a 24 anni e le ha dato questo nome dopo aver studiato una ricerca all'università. «Era rimasta colpita dal fatto che questo colore sarebbe presto entrato nell’immaginario collettivo come il più efficace dal punto di vista pubblicitario. Di lì a poco, infatti, Facebook, Twitter e numerose campagne avrebbero scelto il blu per veicolare la loro immagine e i loro messaggi. Si tratta di un colore che ha delle proprietà di dialogo e d’amore molto profondo. Yoshimi, invece, è di origine giapponese e significa “bella e buona”».Anche e soprattutto all'epoca, lafu osteggiata. «Per mia madre non fu per niente facile. All’le dissero che non apparteneva alla tradizione. Da che doveva essere la cosa più spontanea del mondo, fu una lotta. Mia madre però non ha ceduto e oggi mi chiamo ancora così».Sul suo rapporto con questoracconta: «Da piccola mi strappavano i capelli e mi attaccavano la testa al foglio sperando che iniziassi a colorare. Poi ho cominciato a considerare il nome come una fortuna, soprattutto nel mio lavoro poiché i più pensano che lo abbia inventato io. Ha sempre giocato a mio favore, a dire il vero».recita sin da bambina e ha interpretato, tra gli altri, film al cinema come Caos Calmo e serie televisive come I liceali.Al pubblico è nota soprattutto per aver dato il volto alla protagonista del film Piuma, di Roan Johnson (2016). Un titolo fortemente evocativo che, per ironia del destino, rappresenta nel film il nome "inusuale" che gli adolescenti della storia, alle prese con una gravidanza inattesa, vogliono dare al loro figlio.