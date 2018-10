Blitz contro i ras dello spaccio, colpo al clan Barbaro-Papalia

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È la filosofia operativa del pm David Monti, uno degli inquirenti dietro l'indagine Quadrato. L'hanno chiamata così dal nome della zona di Corsico dove si concentrava lo spaccio di un gruppo di marocchini che facevano capo a quattro fratelli della famiglia Barbaro, tra le più note cosche di ndrangheta al Nord e non solo. Originari di Platì, hanno trasformato l'hinterland milanese nel loro regno, conquistando il potere con la violenza e i chili di cocaina.degli spacciatori di strada marocchini. Sono riusciti a registrare le dinamiche non solo di vendita ma anche di potere, un lavoro difficile in un territorio militarizzato dalla cosca con vedette dappertutto. Con grande fatica hanno ricostruito tutta la filiera, salendo di livello fino a raggiungere i Barbaro.ci sono quattro esponenti della famiglia con lo stesso cognome: Francesco Barbaro, 32 anni (già in carcere a San Vittore per un'altra vicenda); Giuseppe Barbaro, incensurato, 24 anni, Salvatore Barbaro, incensurato, 30 anni, e Antonio Barbaro, 33. Quest'ultimo è considerato il personaggio di spicco dell'organizzazione dopo l'arresto del fratello Francesco. I militari hanno catturato Antonio e Salvatore al confine con l'Austria: avevano 5mila euro e probabilmente stavano raggiungendo la Germania. Giuseppe è stato preso nel suo appartamento a Buccinasco. La droga era nascosta a casa di Francesco Truglia, un 49enne già in carcere, che aveva messo a disposizione il suo appartamento in un palazzo popolare costantemente controllato dalle vedette dei Barbaro.con uno stratagemma e hanno piazzato in casa le telecamere nascoste. Successivamente il gruppo ha spostato il suo covo in un'autofficina. «Durante l'indagine abbiamo sequestrato in due occasioni 800 grammi di cocaina pura al 67% - ha spigato il pm Monti - dico che è più importante colpire l'organizzazione che il carico eclatante perché questi gruppi hanno una potenza economica tale da riuscire a ricomprare in breve tempo la stessa quantità di droga. Tagliando i rami, invece, si assesta un colpo davvero duro».