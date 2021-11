Polizia in ateneo, blitz alla Statale: sgomberate le aule occupate dagli studenti

La polizia irrompe alla Statale. Le forze dell'ordine non entravano nella sede dell'Università, in via Festa del Perdono, per uno sgombero dal 2013. Dopo otto anni, all'alba di ieri, il blitz per allontanare il collettivo studentesco e un gruppo di giovani No green pass, attivi nell'organizzazione dei cortei selvaggi del sabato, che lo scorso 19 ottobre hanno preso possesso degli spazi nell'ex dipartimento di storia dell'Università.

Tre settimane di autogestione. E gli attivisti non volevano retrocedere. Da qui, la richiesta di sgombero da parte del rettore dell'ateneo. Quando alle 6 del mattino gli agenti della Digos hanno fatto irruzione in tenuta antisommossa hanno trovato i giovani seduti a terra, che non hanno opposto resistenza e sono usciti senza creare momenti di tensione. Sono 28 gli studenti identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici. «L'università non lascia margini di dissenso», hanno poi scritto sui social. Rilanciando con un doppio appuntamento: alle 14 hanno proclamato un'assemblea aperta a tutti nel chiostro centrale e alle 22 hanno previsto una festa «avendo cura di ogni persona e dello spazio».

Obiettivo della protesta: «Dare più spazi agli studenti», hanno spiegato. «Le motivazioni che ci hanno spinto a questa azione politica sono molteplici», hanno dichiarato. «L'esigenza di luoghi per studiare all'Università, la mancanza di spazi che offrono occasioni di aggregazione e crescita politica e culturale». Quindi, le richieste «dell'apertura delle aule dopo le lezioni, il prolungamento degli orari delle biblioteche e la non repressione, ma la valorizzazione delle esperienze di autogestione».

