Blitz nella narco-villa tra droga, soldi e armi

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le telecamere che aveva installato lungo il perimetro della sua villetta di Senago avrebbero dovuto renderla una fortezza inespugnabile. Invece gli hanno solo annunciato con pochi secondi di anticipo il blitz della polizia, che all'interno dell'abitazione ha scoperto e sequestrato orologi rubati (tra cui un Rolex), 164mila euro in contanti, otto pistole (una delle quali rubate di recente a Casale Monferrato) e 60 dosi di cocaina nascoste in una stufa a pellet.In manette il padrone di casa, Antonio Mazzitelli, 33enne di origini calabresi, con diversi precedenti per droga e ufficialmente tabaccaio a Monza. Secondo le indagini del commissariato di Monza, però, sarebbe l'attività di copertura del suo vero lavoro: trafficante di droga. Mazzitelli è stato arrestato assieme ad altre tre persone al termine dell'indagine Monitus sullo spaccio nel Monzese e in Brianza.È partito tutto alla fine di ottobre 2016, quando la squadra mobile di Milano ha arrestato Vito Angelo Caruso, un 45enne con precedenti scoperto con un chilo e mezzo di cocaina nascosta in un box di Seregno. Pochi giorni dopo, a causa della pressioni ricevute in carcere da parte dell'organizzazione affinché non rivelasse i nomi dei complici, si è impiccato in cella. A quel punto le indagini hanno preso una piega diversa, poco dopo è stato arrestato un 31enne di Senago con 3 chili di droga e gli investigatori sono riusciti a risalire al vertice del gruppo: il tabaccaio. Altre 18 persone sono state indagate a piede libero nello stesso procedimento.Mazzitelli chiamava i pusher dal profilo più alto i ragazzi, anche Caruso faceva parte di questa schiera. Un piccolo esercito di cavallini che consentiva una copertura capillare della zona e grandi guadagni che erano reinvestiti nell'acquisto di altra droga e di attività lecite. I 164mila euro trovati nella cassaforte a casa di Mazzitelli erano divisi in mazzette da 10mila euro, un dettaglio che secondo i poliziotti dimostrerebbe che erano soldi pronti per essere consegnati a un rifornitore.riproduzione riservata ®