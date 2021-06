Blackout dalle 3 di notte nel quartiere Ripamonti. Otto strade senza luce: esplode la protesta

Niente corrente elettrica a Milano dalle 3 di notte nelle vie Ripamonti, Dei Guarneri, Noto, Monti, Chopin, Albinoni Tomaso, Selvanesco e piazzale Madonna Di Fatima. Con i frigoriferi fermi, pieni di alimenti scongelati da buttare, gli ascensori bloccati con all’interno le persone, i semafori in tilt. Nei bar e nei negozi non funziona nulla e i clienti sono invitati a uscire. I pc e i wi-fi sono morti e non permettono ai tanti lavoratori in smart working di lavorare.

Unareti «si scusa per i disagi» e comunica «che le operazioni di riattivazione, partite questa notte con le attività di ricerca del guasto, hanno previsto successivamente l’intervento sul posto di operatori specializzati per effettuare scavi propedeutici alla riparazione della porzione di rete interessata».

Inoltre «sono stati posizionati generatori elettrici per rialimentare parte delle utenze prima del termine dei lavori, stimato nell’arco del pomeriggio - dice la società - Date le riparazioni in corso e le temperature elevate permane lo stato di allerta di Unareti e il potenziamento delle squadre di pronto intervento».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 16:21

