Bit, Santanchè: «C'è voglia d'Italia nel mondo, siamo la nazione più bella»

di Greta Posca

«Nel mondo c'è voglia di Italia, siamo la nazione più bella, dobbiamo dimostrare di essere la nazione più brava a sapersi vendere». Parola della ministra del Turismo Daniela Santanchè al taglio del nastro ieri mattina della 43/a edizione della Bit ( Borsa Internazionale del Turismo), che resta aperta a Fiera Milano Allianz-Mico fino a domani (ma oggi e domani ingresso solo per operatori).



«Siamo qui alla Bit che è una eccellenza italiana perché oltre al turismo italiano c'è quello degli altri paesi - ha aggiunto la ministra - Ce la invidiano in tutto il mondo, è l'incontro tra le diversità di pensiero per capire le tendenze del nuovo turismo». Nel pomeriggio Santanchè ha presieduto una tavola rotonda con ministri e i rappresentanti di Stati del continente africano, Paesi insulari dei Caraibi e dell'Oceano indiano.



Per il turismo internazionale l'Italia è una delle mete preferite, come conferma un'indagine Enit-Isnart cui per il 2023 è previsto un aumento dell'8% sugli arrivi e il 20% di chi ci è stato è tornato almeno altre 3 volte.



Dopo la giornata dedicata ai potenziali viaggiatori, oggi e domani tocca agli espositori, alla conquista delle centinaia di buyer in arrivo da 54 Paesi, con rappresentanze particolarmente numerose da Europa, Centro e Sud America, Nord America. Quarantotto ore per fare il pieno di informazioni.

