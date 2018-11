Bimbo di 10 anni ama i treni: scappa da casa e viene ritrovato sul Regionale dalla polizia

È una storia a lieto fine quella degli Agenti del Posto Polfer di Monza. Nel primo pomeriggio di due giorni fa, un capotreno in servizio a bordo di un regionale appena partito dalla Stazione di Como, ha notato un bambino, dell'età di poco più di 10 anni, seduto da solo con indosso una maglietta e un pantaloncino estivi.



Ritenendo strano un abbigliamento di quel tipo, vista la stagione, ha avvertito la Sala Operativa della Polizia Ferroviaria che ha, a sua volta, allertato gli Agenti in servizio presso la Stazione di Monza. Atteso il treno in questione, sono poi saliti a bordo e hanno trovato il ragazzino felice di avere davanti a sè quegli agenti in divisa. Questi ultimi lo hanno preso in custodia, portato all'interno degli Uffici, nutrito con un pasto caldo e coperto con la loro giacca di servizio.

Il bambino, felice per aver visto quei poliziotti ed essere salito a bordo di un treno che tanto ama ma disorientato dalla situazione, è riuscito a dare il proprio nome. Gli operatori sono risaliti ad una denuncia di scomparsa della madre di un paio di giorni prima. Contattata la donna, residente col figlio in provincia di Como, è arrivata poco dopo a Monza e ha riportato a casa il bambino. Visto il suo amore dei treni e della divisa, i poliziotti hanno scattato una foto insieme a lui, regalandogli anche uno scudetto della Polizia Ferroviaria.