Un bambino di nove anni, C.P., è precipitato mentre si trovava nei pressi del Rifugio Mirtillo, in Valbondione (Bergamo), riportando un grave trauma cranico. Il piccolo ha perso coscienza ed è stato intubato dal 118, che lo ha trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico di Brescia.



Sabato 4 Gennaio 2020, 17:01

