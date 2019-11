Spaventosa carambola in autostrada: muore bimbo di 4 anni nell'auto di papà

L'auto si sarebbe schiantata contro la cuspide all'imbocco dell'uscita per la Sp 19 nella zona di Cazzago San Martino . Altre due vetture sono rimaste coinvolte nella terribile carambola. Cinque i feriti, in totale. Sul posto gli agenti della Polstrada di Chiari, che per consentire soccorsi: chiusa l'autostrada in direzione di Brescia per diverse ore.



Il bambino è stato trasportato d'urgenza con un elicottero all'ospedale di Brescia, ma nella notte è morto: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Un bambino di quattro anni è morto nella tarda serata di venerdì agli Spedali civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in seguito ad un incidente stradale. Il bambino, residente a Chiari nel Bresciano, viaggiava con il, la12enne e un'amica della ragazzina - tutti feriti ma in modo non grave - su un'auto coinvolta in una carambola di vetture lungo l'autostradache collega Milano con Brescia e Bergamo.LEGGI ANCHE > Incidente in autostrada, mamma e figlia di 25 anni morte: la ragazza aveva un tumore