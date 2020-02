Dramma a Milano in via Val Trompia. Una bambina di 5 anni giocando rimane schiacciata da mobile armadio in casa. Ora è ricoverata in gravi condizioni con un trauma cranico: intubata in codice rosso è stata trasportata all'ospedale Niguarda. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri.LEGGI ANCHE > Coronavirus, la situazione in tempo reale a Milano e in Italia