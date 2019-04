Bimba di due anni cade dal secondo piano per prendere peluche: grave ma non rischia la vita

Una bambina di 2 anni di origini nigeriane è precipitata dal davanzale della finestra al secondo piano del centro d'accoglienza per famiglie migranti in via Beato Michele da Carcano 4, a Milano. La piccola è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, dove i medici hanno però ridimensionato il quadro clinico escludendo che sia in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, la bambina (nata a Milano) si sarebbe sporta per recuperare un peluche. L'incidente, avvenuto per cause accidentali, si è verificato attorno alle 19.40 nella struttura gestita dalla 'Faro in città onlus'. © RIPRODUZIONE RISERVATA