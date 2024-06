Bikind Foundation: Emanuella Pisetti e Azzurra Bertelli Pisetti insieme all'Associazione Nati per il Futuro a supporto dell'ospedale San Paolo di Milano

di Redazione web

Un evento imperdibile per gli amanti del vintage che sposa una causa nobilissima. Un esclusivo pop-up store, che dal 13 al 19 giugno (orario apertura dalle 12 alle 20) a Milano in Piazza Caneva angolo Via Ezio Biondi, offrirà una vasta gamma di abbigliamento e accessori vintage con firme prestigiose come Prada, Miu Miu, Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana e molti altri ancora.

Inoltre saranno disponibili diverse opzioni di fast fashion per permettere a tutti di contribuire al progetto ideato da Azzurra Bertelli Pisetti a supporto dell’Ospedale San Paolo. L'evento è un'iniziativa della BeKind Foundation, creata da Emanuella Pisetti e Azzurra Bertelli Pisetti, in collaborazione con l'Associazione Nati per il Futuro.

L'intero ricavato sarà devoluto a due importanti progetti presso l'Ospedale San Paolo di Milano, continuando il percorso di supporto all’Istituto iniziato da BeKind a dicembre 2023. I progetti che il ricavato della vendita speciale aiuterà a finanziare sono la realizzazione di una stanza multisensoriale nel reparto pediatrico, riservata ai pazienti con disturbi dell'alimentazione - come anoressia nervosa, malattie metaboliche, ARFID e malattie rare - dove luci, colori, suoni e odori saranno utilizzati come parte integrante del piano terapeutico necessario per il trattamento dei piccoli pazienti, e la creazione di una stanza dotata di tecnologie avanzate per garantire un monitoraggio continuo e sicuro dei bambini con malattie croniche invalidanti nei momenti di pre e post ricovero, offrendo un ambiente confortevole per loro e le famiglie.

"In un mondo dove la disparità tra chi ha tutto e chi non ha nulla regna sovrana, l'urgenza di fare qualcosa e di cambiare deve partire da noi stessi. BeKind nasce dalla volontà di fare la differenza e di contribuire positivamente alle relazioni umane e all'ambiente.” – ha detto Azzurra Bertelli Pisetti – “BeKind si propone di reperire fondi per progetti innovativi, urgenti e sostenibili e di promuovere un messaggio di speranza e amore, dimostrando che un modo diverso di pensare, essere e fare è possibile. Ringrazio chiunque voglia unirsi a noi in questa missione per rendere il mondo un posto migliore."

