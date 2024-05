Bike sharing fino alle 2 di notte e no stop per 100 giorni l’anno

di Simona Romanò

Biciclette in notturna, nuove 75 stazioni sharing e flotta potenziata. Il Comune prepara la rivoluzione del BikeMi e si potrà pedalare con le bici in condivisione anche a tarda notte, magari per rincasare dalla serata trascorsa con gli amici al cinema, a teatro o in discoteca. Quando potrebbe accadere? Già prima dell’estate. E così le due ruote diventano sempre più un mezzo alternativo, snello e pratico, per gli spostamenti milanesi.

BICI IN NOTTURNA. Il Comune sta mettendo a punto il piano per arricchire il BikeMI, con «le biciclette a noleggio che saranno disponibili, tutti i giorni, fino alle 2 di notte e per circa novanta, cento giorni l'anno saranno utilizzabili ininterrottamente 24 ore su 24». È l’annuncio dell'assessore alla Mobilità, Arianna Censi, nella seduta dello scorso Consiglio comunale, rispondendo alla consigliera dei Verdi, Francesca Cucchiara, promotrice a sua volta di un ordine del giorno per prolungare l'orario, visto che attualmente lo sharing gestito da Atm è in funzione dalle 6 alle 24.

L’ESPERIMENTO MOBILE. L’allungo fino alle 2, tra l’altro, è stato già sperimentato con successo di utenti durante la settimana “calda” del Salone del Mobile, quando centinaia di eventi hanno animato Milano di sera. E le bici, fino a tardi, sono state comodi mezzi per il pubblico del Salone in quartieri congestionati dove usare la macchina non era fattibile, fra isole pedonali e traffico. «Abbiamo iniziato un'interlocuzione lunga e complicata con il gestore del BikeMi, dobbiamo rinegoziare il servizio, proporre dei cambiamenti, ascoltare le richieste che vengono fatte», ha illustrato Censi.

NON STOP. Sarà possibile inforcare le bici senza limitazioni di orario, perché «vogliamo chiedere un numero di giornate, indicativamente intorno a un quarto/un terzo delle complessive, in cui il servizio sia senza stop, ovvero 24 ore su 24», ha aggiunto Censi. «Tra i 90 e 100 giorni anche non consecutivi, perché richiede dei tempi in cui ci sia un recupero dopo l’apertura».

NUOVE STAZIONI. Inoltre, il Comune sta lavorando ancora sull’aumento delle stazioni - aprendone ancora 75 - per rendere il BikeMI più capillare sul territorio: l’obiettivo è portarle «da 325 a 400»; infine, l'incremento della flotta delle biciclette a pedalata assistita, che «riscuotono il maggior successo» fra gli utenti consueti.

