Bici elettriche, arrivano i nuovi modelli di BIkeMi

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

Le nuove e-bike delsono ufficialmente in circolazione. A Milano i primi 700 mezzi sono stati distribuiti nelle stazioni della città. Si tratta del primo step di un piano più ampio che porterà alla sostituzione completa del parco bici elettrico per poi proseguire con la sostituzione della flotta di bici tradizionali e ad un'evoluzione significativa del servizio.Clear Channel, che gestisce il servizio, ha ripensato il modello della bicicletta a pedalata assistita per migliorare sia gli aspetti tecnici che il design. Le nuove bici sono più leggere e le batterie, progettate per avere una maggiore autonomia, vengono ricaricate tramite un sistema alimentato a pannelli solari fotovoltaici e sono dotate di un sensore a led che permette all'utente di verificarne la carica.