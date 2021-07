Bianca Atzei, annullato il concerto delle polemiche causa maltempo

Non si svolgerà il concerto gratuito di Bianca Atzei in piazza ad Arconate del 26 luglio, al centro delle polemiche perché era previsto l'accesso solo con il green pass. Il motivo non sono le critiche arrivate all'amministrazione comunale dei no vax ma le previsioni meteo.

A comunicarlo è lo stesso comune di Arconate con un post sulla pagina facebook, dove si legge: «Tale scelta è frutto di una linea di estrema prudenza. Innanzitutto in ragione dei vincoli contrattuali con l'artista, che impongono un preavviso congruo in caso di rinvio dell'esibizione. In secondo luogo, a tutela dei commercianti coinvolti nell'iniziativa, al fine di evitare un possibile danno economico per il maltempo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 18:31

