Berlusconi e Salvini insieme nella pizzeria di Briatore dopo Milan-Udinese. E il Cav torna grande intrattenitore.

Post partita in pizzeria ieri sera, a Milano, per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Dopo il match Milan-Udinese, finito in pareggio, al San Siro, il Cav e il leader della Lega si sono ritrovati al “Crazy pizza” di Flavio Briatore. Ad accompagnare l'ex premier, la compagna Marta Fascina, deputata di Fi e la senatrice azzurra, Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati. Ad un certo punto, come si vede in un video diffuso sui social, Berlusconi ha invitato tutti i commensali seduti al tavolo a gridare per l'amico Briatore 'Hip hip Hurrà!'. Al termine della cena Salvini ha escluso di aver parlato con il leader forzista di centrodestra. «Tra i mille problemi che ci sono, una serata di relax ci stava...», dice il numero uno di via Bellerio, dopo aver salutato Berlusconi con un «ciao» e una stretta di mano all'uscita dal ristorante. «Assolutamente no, non abbiamo parlato di centrodestra», ha garantito Salvini, spiegando che oggi andrà a portare il «suo sostegno al console ucraino»

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 10:14

