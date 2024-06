Silvio Berlusconi, Galliani rivela: «Era attratto dalle donne, ma si è sempre comportato bene. Ecco perché non ci sono nel testamento»

di Redazione web

«Silvio Berlusconi era un uomo generoso, straordinario: certamente attratto dal sesso femminile, cosa che non considero assolutamente una colpa, ma sempre comportandosi bene con ciascuna di loro». Così Adriano Galliani senatore e amico storico del Cavaliere, in un'intervista esclusiva a Rainews 24, nello speciale 'Ricordando Silvio' a un anno dalla morte dell'ex premier e fondatore di Fininvest.

«Nessun problema per non essere menzionato nel testamento, il mio rapporto con Berlusconi è stato meraviglioso, è stato un rapporto di sentimenti, la cosa che mi commuove di più è che pochi giorni prima di morire, il suo ultimo saluto, a una cena con la mia compagna Helga, le ha stretto la mano dicendo: grazie per quello che fai per il mio amico Adriano. Questo era Silvio Berlusconi». Così Adriano Galliani, senatore e amico storico del Cavaliere, in un'intervista esclusiva a Rainews 24, nello speciale 'Ricordando Silvio' a un anno dalla morte del fondatore della Fininvest.

