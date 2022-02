Berlusconi, paura allo stadio di Monza: domanda sul Milan e crolla una vetrata. Cosa è successo

«Il Monza deve giocare sempre all'attacco...». Dopo aver assistito in tribuna alla partita del suo Monza contro la Spal, vinto dai brianzoli per 4-0, Silvio Berlusconi risponde ai giornalisti che gli chiedono conto del match appena finito. Quando arriva la domanda di un cronista su come gioca il Milan, si sente un forte rumore, perchè crolla in 'diretta' la vetrata della sala stampa. Il Cav non si scompone e ne approfitta per fare una battuta: «Che c'è? Vedete cosa succede se si parla di Milan?».

«Il Milan non è male, ma dovrebbero mettere a punto delle strategie d'attacco più concrete che portino al tiro in porta. Vedo un Milan che gioca e che se impostato opportunamente potrà ottenere ottimi risultati». Lo ha detto l'ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, Silvio Berlusconi, al termine della vittoria della squadra brianzola sulla Spal. A proposito della squadra allenata da Giovanni Stroppa, Berlusconi ha detto che «se continua così il Monza potrà diventare una buona squadra di serie A». Il Cavaliere, oltre a ricordare di «essere ancora oggi sono il presidente di squadre di calcio che ha vinto di più nella storia del calcio», ha assicurato che tornerà all'U-Power Stadium di Monza

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 22:14

