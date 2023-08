Uccide il padre a coltellate durante una lite in giardino: trentenne arrestato

di Redazione web

Lite in famiglia finisce in tragedia a Cavernago, in provincia di Bergamo. Un uomo di 64 anni è stato ucciso oggi pomeriggio dal figlio trentenne, che lo ha accoltellato nel giardino della loro abitazione.

Uccide il padre a coltellate

L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite, pare l'ennesima tra padre e figlio. I vicini hanno sentito le grida e dato l'allarme ma per il sessantaquattrenne non c'era più nulla da fare. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri di Bergamo.

