Incidente sul lavoro: gli rimane il braccio incastrato in un macchinario tessile: grave 41enne

A un giorno di distanza dalla morte di Luana D'Orazio, deceduta a soli 22 anni dopo essere rimasta incastrata in un macchinario tessile in provincia di Prato, oggi si è verificato un infortunio in una ditta tessile di Leffe (Bergamo), la Warmor: in questo caso un operaio di 41 anni, nativo della Romania e residente a Fiorano, è rimasto ferito gravemente. Un braccio gli è rimasto incastrato in un rullo.

Sul posto è arrivato il 118 e l'operaio, che rischia di perdere un braccio, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA