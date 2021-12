Tragedia a Bergamo: donna travolta e uccisa da un treno in transito in stazione

Una donna è stata travolta da un treno in transito nella stazione di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, per cause ancora da accertare. L'intervento dei soccorritori non è servito, la donna è morta sul colpo.

Non sono ancora note l'identità e l'età della donna. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e un'ambulanza, ma per la donna non c'è stato niente da fare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 14:44

