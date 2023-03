Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), in Valtellina. Due minori di 15 e di 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito: i ragazzini non hanno usato il sottopassaggio pedonale per attraversare i binari né hanno visto il convoglio arrivare. Il macchinista del treno diretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e soccorritori del 118 con automedica e ambulanza. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per ore, consentire i rilievi e la ricostruzione la dinamica e per alcune ore è stato istituito un servizio di bus tra Sondrio e Colico. L’ipotesi è che i due abbiano scavalcato il muro che divide la statale 38 dello Stelvio dalla ferrovia per andare dalla parte opposta, anziché servirsi del sottopasso pedonale. Resta da chiarire se i due giovanissimi fossero soli quando hanno compiuto il gesto avventato o in compagnia di altri amici, che avrebbero così assistito all’investimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 06:25

