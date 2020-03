di Nico Riva

A message to our international friends: we look forward to welcoming you back to our city!#wewontstop #gomilan pic.twitter.com/9O96twqhcy — Beppe Sala (@BeppeSala) March 5, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 19:34

«Non vediamo l'ora di tornare ad accogliervi nella nostra città.non si ferma». Con queste parole il sindaco milaneselancia un messaggio su Twitter. Esprimendosi in un fluente inglese, il primo cittadino ha sottolineato le difficoltà dell', ma anche gli sforzi in atto per far ripartire la città.«In questi giorni in cui siamo messi alla prova, sto ricevendo numerosi messaggi die incoraggiamento da tutto il mondo. Milano ha tanti. Vi ringrazio», esordisce il sindaco Beppe Sala nel suo videomessaggio su Twitter. «La sfida che stiamo affrontando ci ricorda l'importanza di sentirsi parte di unpiù grande, di supportarci l'un l'altro e sentirci connessi». Successivamente, il primo cittadino attacca «alcuni media che, allo stesso tempo, stanno purtroppo diffondendo notizie sulla situazione nel Nord Italia che non corrispondono alla realtà. Siamo colpiti da unache non conosce geografia, perché questo virus è un problema sanitario».Sala prosegue con parole di sicurezza e: «Mentre facciamo tutto il possibile per difendere la salute mondiale, con misure coraggiose, non smettiamo di lavorare per il futuro. Non vediamo l'ora di darvi nuovamente il benvenuto nella nostra città, con la nostra calorosa, la nostra varietà di sapori, cultura, design...e la nostra personalità.non si ferma! Ci vediamo presto, ciao!»