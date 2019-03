Beppe Sala, gli auguri a Leggo: «Grazie, riempi di news le nostre attese»

La maggiore età è un traguardo importante, anche quando a compiere 18 anni è una testata giornalistica.

Dal 2001 ad oggi, il mondo dell'informazione è molto cambiato: le fonti di informazione sono sempre più numerose, smartphone ipertecnologici fanno di tutti noi potenziali reporter e, per il sovraccarico di notizie cui siamo sottoposti da TV, giornali e web, il rischio di scambiare fake news per verità è dietro l'angolo.

Eppure, in questo universo così composito e mutevole, Leggo ha saputo trovare - e mantenere - il proprio spazio, dimostrando di essere un gradito compagno di viaggio, presente e affidabile. Grazie al formato agevole e alla scrittura agile, ha conquistato l'affetto di migliaia di cittadini che a Milano come a Roma - lo sfogliano sui mezzi pubblici o lo consultano online, su sito e via social.

La forza di Leggo risiede proprio nella capacità di raccontare ciò che accade in Italia e nel mondo in maniera calibrata rispetto ai tempi della città: è andato, cioè, a riempire di informazione e approfondimenti le attese e i minuti che ognuno di noi dedica durante la propria giornata agli spostamenti.

Un merito che permette, oggi, a Leggo di essere considerato sinonimo di free press. E questo, credo, sia il migliore dei regali che si possa ricevere.

Buon compleanno Leggo! Ultimo aggiornamento: 10:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA