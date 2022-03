Benzina a 5 euro al litro: il prezzo record nel Milanese. La denuncia del sindaco di Corbetta: «Un incubo», Ma era un errore

Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta, Comune a 11 chilometri da Milano, denuncia il prezzo choc del carburante al distributore sulla tangenziale dove la benzina sfiora i 5 chilometri al litro, esattamente 4.989 euro al litro. Nemmeno i prezzi del petrolio, in aumento per via dell'inflazione e della guerra in Ucraina, possono giustificare il prezzo folle.

Come è stato presto chiarito da altri utenti, l'esorbitante prezzo al litro era frutto di un errore. Da capire se qualcuno ha effettivamente effettuato rifornimento a quelle cifre e se riuscirà ad avere un risarcimento.

«Mi avete segnalato in tanti questa situazione davvero inquietante per i nostri portafogli – scrive su Facebook Ballarini - Già fa rabbia vedere la benzina a 2 euro al litro, ma addirittura trovarla alla Esso sulla provinciale a 4,989 al litro è un incubo!». Ballarini ha postato due foto a testimonianza di ciò che denuncia: «Spero vivamente sia stato un errore di programmazione, chiederò immediatamente spiegazioni su quanto accaduto. Forse è rotto, anche perché dalle foto sembra sia stata manomessa la cassa. In ogni caso prestate attenzione. Speriamo non sia una premonizione!». Intanto, per i cittadini che hanno fatto il pieno è stato un salasso.

