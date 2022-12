Evasi dal carcere a Natale, presi gli ultimi due minori fuggiti dal Beccaria. L'annuncio della polizia penitenziaria

Tutti gli evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano sono stati rintracciati. Gli ultimi due mancanti all'appello tra i sette giovanissimi che sono fuggiti dalla struttura nel giorno di Natale sono stati riassicurati alla giustizia. Ad annunciarlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

Beccaria, la fuga da film: impalcature e lenzuolo, così i 7 ragazzi sono evasi dal carcere

L'appello al ministro Nordio

«Come al solito, anche questa volta, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, localizzando e mettendo fine alle 'vacanze di Natale' anche degli ultimi due evasi dal Beccaria che mancavano all'appello, ci ha messo una pezza - afferma -. Ma non è tutto bene quel che finisce bene. Ora che tutte e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull'attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti». «Al ministro della Giustizia, Carlo Nordio - sottolinea De Fazio - diciamo che non servono tavoli, ma che necessitano soluzioni concrete. Riforme, organizzazione, organici, equipaggiamenti, strutture e infrastrutture. Il Guardasigilli ci convochi, noi siamo pronti a fare la nostra parte con idee e proposte concrete fondate sulla conoscenza di chi opera da sempre nella prima linea delle trincee penitenziarie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 15:14

