Milano, sbarca WEmbrace all'Allianz Cloud. Bebe Vio: «Insieme per promuovere lo sport integrato»

di Paola Pastorini

«WEmbrace è una figata, sarà uno show bellissimo. Chi acquista il biglietto, oltre a vivere una serata unica, sostiene la nostra associazione art4sportonlus, che aiuta i bambini e ragazzi che hanno subìto un’amputazione a riprendere a fare sport, procurandogli protesi d’arto e seguendoli nel percorso di reinserimento nel mondo sportivo». È un’entusiasta Bebe Vio a presentare l’evento di WEmbrace Sport2022, la gara/sfida che stasera all’Allianz Cloud mette in campo campioni nazionali e internazionali contro le corrispettive squadre paralimpiche, in quattro diversi sport: calcio, basket, scherma e pallavolo. Giunto alla seconda edizione, patrocinato da Coni, Cip, Comune e dal Parlamento Europeo, presentato da Lodovica Comello e Gianluca Gazzoli, WEmbrace vuole «promuovere lo sport integrato». «Sarà bello vedere come, se dai a tutti la possibilità di giocare a pari condizioni, il concetto di disabilità viene meno e quello che rimane sono atleti professionisti che si sfidano ad altissimo livello», spiega Bebe Vio. «In Italia siamo messi bene per l’inclusione sportiva, per gli atleti stranieri non è sempre così: gli insegneremo come fare vera integrazione». I sostenitori e i partecipanti sono tanti, molti sportivi ed ex sportivi “vip”. Il ct dell’Italia calcio Roberto Mancini, l’ex allenatore Fabio Capello e il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti. Al loro fianco l’ex campione del mondo del 2006, Cristian Zaccardo, gli ex azzurri del basket Bruno Cerella e Peppe Poeta, gli iridati della pallavolo Matteo Piano e Yuri Romanò. A rendere ancora più speciale la serata, una delegazione degli Harlem Globetrotters. E sarà anche presentata la squadra Fly2Paris, il progetto di supporto per gli atleti che vogliono strappare il pass per le Paraolimpiadi di Parigi 2024. Il desiderio resta quello di espandersi. Rivela Ruggero Vio, padre di Bebe: «Il nostro obiettivo è quello di organizzare in futuro sfide andata e ritorno tra nazioni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 06:05

