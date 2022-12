Barricato in casa minaccia di uccidersi: arrestato per estorsione e maltrattamenti ai danni della madre

I carabinieri della compagnia di Gallarate, in provincia di Varese, hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 34enne che il 20 novembre scorso, in preda a un forte disagio personale, dopo aver litigato con i familiari si era barricato in casa minacciando intenti autolesionistici.

In quell'occasione fu necessario anche l'intervento di un militare negoziatore, effettivo al comando provinciale dei carabinieri di Varese, che convinse l'interessato a uscire di casa e ad affidarsi alle cure dei sanitari del 118.

Dalle indagini, avviate proprio in seguito allo spiacevole episodio e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è emerso un quadro di maltrattamenti e vessazioni che il giovane avrebbe perpetrato negli ultimi due mesi nei confronti della madre, costringendola a continui esborsi di somme di denaro (di ragguardevole ammontare) che veniva speso per esigenze voluttuarie.

L'indagato è stato condotto presso il carcere di Busto Arsizio, dove resterà a disposizione del gip che nei giorni prossimi procederà all'interrogatorio di garanzia.

