Monza, perseguita la ex moglie per vent'anni: operaio ai domiciliari

Persecutore di lunga, lunghissima data. Un 49enne di Barlassina, nel Monzese, ha tormentato, vessato e picchiato la moglie (ora ex) per 20 interminabili anni. È stato arrestato dai carabinieri di Seregno, a marzo, al termine degli accertamenti del caso, per i reati di lesioni personali aggravate e atti persecutori nei confronti della coniuge, di 46 anni, nonostante fosse già sottoposto a divieto di avvicinamento. L’uomo è un operaio noto alla giustizia che, secondo quanto è emerso dalle indagini, ha angosciato la donna, durante il matrimonio, per due decenni, finchè lei ha finalmente trovato il coraggio di lasciarlo e denunciarlo. Ma l’incubo per la 46enne non è finito.

PEDINAMENTI E IRRUZIONI Lui ha proseguito a pedinarla ogni giorno anche dopo la separazione. A minacciarla e a introdursi periodicamente in casa, nel Comasco, per aggredirla, perfino in presenza del figlio minorenne della coppia. La prima irruzione nell’abitazione risale a marzo del 2021 (denunciata ai militari), quando l’uomo ha scavalcato il cancello esterno: un blitz che poi sarebbe diventato un’abitudine consolidata, con la vittima sempre più terrorizzata, costretta a cambiare abitudini di vita, a modificare i proprio orari, a non rimanere mai da sola, a non frequentare i locali pubblici perché lo stalker le era sempre addosso, a non essere libera di rincasare in tarda serata. La persecuzione sarebbe avvenuta anche con continui messaggi hard inviati attraverso WhatsApp.

20 ANNI DI BOTTE La donna ha raccontato ai carabinieri la sua storia, spiegando che l’aggressività del compagno si è manifestata dal 1998 con pugni, calci e angherie psicologiche per sottometterla. Controllava tutti i suoi spostamenti e le vietava, pena le percosse, di frequentare le proprie amiche e di usare il cellulare se lui non era presente. La 46enne ha vissuto in una sorta di prigionia, dalla quale si è liberata solo ora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 08:19

