Barboncini a Milano: al parco Sempione tra giochi, sfilate, set fotografici e un pet bar tutto per loro

di Claudio Burdi

Per tutti gli appassionati di barboncini, un appuntamento imperdibile da vivere insieme al proprio amico a quattro zampe. Domenica 26 febbraio, dalle 10 alle 13, gli spazi all’aperto dell’area cani di viale Gadio 2 (all’interno di parco Sempione accanto all’Acquario Civico) ospitano il primo raduno milanese dedicato ad uno dei cani da compagnia più amati da grandi e piccini.

Una vera festa per tutti i barboncini della città organizzata da “Barboncini” Barboni Toy e Nani Milano, gruppo di “Barbo lovers” nato su Facebook nel 2019 e che oggi conta oltre 7200 iscritti, con tante attività da vivere insieme ai loro padroni e con istruttori cinofili esperti della razza, pronti a rispondere a domande e a fornire ogni tipo di informazione utile sulla cura e la gestione del proprio “cucciolo”.

Ma siamo nel pieno della Milano Fashion Week e quindi non poteva mancare una sfilata in piena regola proprietario/cane, con tanto di backstage dove i barboncini potranno indossare una delle tante creazioni sartoriali per cani messe a disposizione per l’occasione da Gimaci Pet Couture, per poi salire da super pet model in passerella. E poi perché non passare dal set fotografico allestito dalla pet photographer Simona Bocchio per farsi immortalare in uno scatto d’autore.

Ma oltre alla vanità ci sono i momenti di svago e divertimento con i giochi ideati dalla dog trainer Raffaella Gallo dove verrà testata l’affinità cane/conduttore. Come “Quanto vuoi bene al tuo padrone?”, per vedere quanto tempo impiega il piccolino a correre tra le braccia del proprietario quando viene chiamato, o “Palline nascoste”, una sorta di caccia al tesoro tra i cespugli.

Come riprendersi da tante fatiche? Tutti i cagnolini potranno fare una sosta al pet bar di Pet Pwr per gustare deliziosi gelati e yogurt in coppetta, con biscotti e gelatine realizzati con alimenti per cani.

La partecipazione al raduno è gratuita ma si potrà lasciare un’offerta libera a favore di Area Cani Milano, l’associazione che gestisce e cura l’area per cani dove si svolge l’evento e dove ogni giorno “pelosi” di ogni razza possono divertirsi liberamente insieme ai loro padroni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 00:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA