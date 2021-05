Maxi colpo alla banca, presa la "banda del buco": in cella i sette banditi in trasferta

«È stato un colpo da romanzo. I banditi non hanno sbagliato niente ma la polizia è stata più brava». Gli inquirenti sintetizzano così l’indagine sulla “banda del buco” che il 3 novembre 2020 ha fatto irruzione nella filiale del Crédit Agricole di piazza Ascoli. Sbucarono da un foro nel pavimento, dopo aver percorso quasi seicento metri nelle fogne, e sempre da lì fuggirono. Una rapina studiata nei minimi particolari fin da agosto, che in pochi minuti ha fruttato agli autori un milione e 126mila euro: ma ieri la polizia ha arrestato i sette banditi. Erano professionisti, tanto sicuri di sé da trasmettere «calma glaciale», al punto che uno di loro, «come se stesse prendendo un caffè, ci ha detto di stare calmi, che avrebbero finito e sarebbero andati via senza farci del male». A raccontarlo è il direttore della filiale, che quella mattina si è visto aggredire dalla banda apparsa dal nulla nel seminterrato. «Non usavano soprannomi, si chiamavano tutti “compare” o “collega”», ha raccontato ancora il dirigente, che a un certo punto della rapina è stato portato davanti a una vetrina e mostrato alla polizia con l’arma puntata alla testa. Dopo mesi di indagine gli investigatori della Squadra mobile, diretti da Marco Calì, hanno dato un nome ai quei “compari”: Aniello Felaco, di 47 anni, Salvatore Picillo (52), i fratelli Francesco e Biagio Tammaro (rispettivamente di 25 e 28 anni), Salvatore Ippolito (35), Giuseppe Veneziano (33), Antonio Moio (32). Tutti campani, alcuni con precedenti. I poliziotti sono partiti dall’analisi delle celle telefoniche e del traffico, riuscendo a isolare un’utenza collegata a un’auto guidata da un complice che, nel corso dell’assalto, monitorava l’area. Un tassello importante è stata la scoperta di alcuni appartamenti affittati dalla banda come base logistica, in particolare uno in via Montepulciano, in zona Loreto, da cui programmavano altri colpi a Poirino (Torino), Muggiò (Monza e Brianza) e Gorgonzola (Milano).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 06:30

