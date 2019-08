Clonano bancomat in stazione Centrale: arrestati due romeni

Avevano installato in una macchinetta per i biglietti della Stazione Centrale di Milano un congegno per leggere le carte di credito e una microcamera per carpirne i codici pin. Il tutto nella giornata di Ferragosto, con lo snodo ferroviario milanese nel pieno del via vai di turisti. Notati dalla polizia ferroviaria, gli autori del tentato colpo sono stati arrestati. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri.



Gli agenti si sono accorti di due uomini, due cittadini romeni, che da un'ora stavano appostati nei pressi di una emettitrice automatica di biglietti. All'interno della macchinetta i due avevano posizionato uno

skimmer

, cioè un dispositivo in grado di leggere le carte di credito degli ignari viaggiatori, e una microcamera. Al termine dell'appostamento, i due si sono avvicinati alla macchinetta cercando di passare il più possibile inosservati e ne hanno asportato il congegno. Bloccati dalla polizia, sono trovati in possesso di una transazione bancomat di 6mila sterline e di due schede, con banda magnetica, presumibilmente necessarie per la clonazione delle carte delle vittime.

Venerdì 16 Agosto 2019, 16:15

