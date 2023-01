Bambino di 5 anni si sporge dal davanzale per imitare Spiderman: era solo in casa, salvato da una volante della polizia

Tragedia scampata a Milano, dove un bambino di 5 anni ha provato a imitare Spiderman, il suo supereroe preferito, sporgendosi sul davanzale della finestra al quarto piano del palazzo. Il piccolo, lasciato solo in casa dalla madre, aveva organizzato tutto per provare a spiccare il volo: aveva accostato un comodino alla finestra della sua camera, ci si era arrampicato e una volta aperta la finestra il passo verso il davanzale è stato breve. Solo il pronto intervento degli agenti di una volante ha evitato il peggio, mentre la madre del bimbo è stata denunciata per abbandono di minore.

Il bambino con la passione per Spiderman

È accaduto ieri pomeriggio nella zona di via Padova a Milano, dove il piccolo, verso le 17, è stato notato da un passante che ha fermato una pattuglia. Gli agenti sono saliti in casa, uno stabile di ringhiera, e hanno suonato all'ingresso, una porta a vetri, cercando di intrattenerlo ma, quando lo hanno visto sparire, per paura che tornasse alla finestra, hanno sfondato la porta e lo hanno messo in sicurezza. Quando sono entrati, il bambino aveva in mano un pupazzo di Spiderman e alla tv stava guardando proprio una puntata del supereroe della Marvel. Quando la madre, una peruviana di 45 anni, è tornata a casa alle 18.30, si è giustificata dicendo di essere uscita per portare la figlia in piscina e che il bambino stava dormendo tranquillo. La donna è stata denunciata per abbandono di minore.

