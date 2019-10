Bambino di sei anni investito sulle strisce pedonali: è grave

Un bambino di sei anni è stato investito nel pomeriggio da un'auto mentre attraversava assieme alla zia sulle strisce pedonali a Pozzo d'Adda (Milano), all'altezza della strada provinciale 525. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sono giudicate gravi, ma risulta cosciente.



L'incidente è avvenuto alle 17.45. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. La zia, di 57 anni, è rimasta illesa mentre il guidatore del veicolo, un uomo di 57 anni è stato accompagnato all'ospedale di Melzo (Milano), dove risiede, in stato di choc. Giovedì 3 Ottobre 2019, 19:34

