Due bambini di 5 anni investiti davanti alla scuola

Due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, sono stati investiti insieme a un uomo di 68 anni a Cussago, in provincia di Brescia, da un'auto, mentre attraversavano la strada per andare a scuola. Il fatto è successo ieri mattina verso le otto e un quarto. Su posto sono arrivati due mezzi del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato tutti all'ospedale, compreso l'innestitore che non ha riportato traumi, un uomo di 44 anni eche si è subito fermato a prestare soccorso. Per la bambina i medici hanno poi riscontrato un trauma non grave alla testa e all'anca. Per il bambino escoriazioni alla testa, mentre per l'uomo di 68 anni un trauma alla caviglia. da chiarire la dinamica dell'incidente. Giovedì 23 Gennaio 2020, 12:39

