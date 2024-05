Milano, 28 bambini intossicati per i vapori delle Piscine «Jacarandà»: hanno tra i 3 e i 5 anni

di Redazione Web

Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine «Jacarandà» di via Procaccini a Milano. Lo rendono noto i vigili del fuoco che stanno effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione.

I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati portati in un'area triage allestita da Croce Rossa e vigili del fuoco e sono assistiti dal personale del 118. Dai primi controlli non sono in condizioni preoccupanti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 12:43

