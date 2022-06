Baila Milano, un'estate in salsa latina: tra concerti, cibi e tradizione. Da Carlinhos Brown a Baby K

Milano balla e canta per due mesi sulle note e i ritmi del Milano Latin Festival, la grande kermesse della musica latinoamericana in cartellone, con la sua sesta edizione, al parcheggio Atm di Assago Milanofiori fino al 16 agosto.

Dopo due anni di sto causa pandemia e mille ostacoli burocratici (qualcuno è rimasto: le serate al village esteso su un'area di 12.000 mq, tra palcoscenico, quattro piste da ballo, ristoranti e stand culturali e gastronomici devono terminare tassativamente a mezzanotte) il Milano Latin Festival vuole ripresentarsi con le spalle larghe del 2019, quando seppe richiamare oltre 250mila visitatori. Kermesse da 69 giorni e 50 concerti live, il MLF sfoggia in cartellone artisti per ogni genere, dalla salsa, alla bachata, dal merengue, al latin pop, all'hip-hop, tra i quali spiccano vere e proprie star.

Come Jhay Cortez, atteso questa sera: per il cantautore urban portoricano (oltre 32 milioni di ascoltatori Spotify mensili e oltre 6 miliardi di stream combinati) questa è la prima assoluta in Italia. Ad aprire lo show sarà la band latina J Nueve, composta da italiani di origine latina, prodotta dall'etichetta discografica del Milano Latin Festival; e domani sera schiuma party.

Tra i nomi attesi ad Assago, il brasiliano Carlinhos Brown, padre del samba-reggae (19 giugno) il popolare duo cubano Gente De Zona (30 giugno), la star della bachata Prince Royce (1 luglio), il monumento brasiliano Milton Nascimento (11 luglio) che all'età di 79 anni è protagonista del suo tour di addio ai palchi, la popstar brasiliana più celebre al mondo Anitta (13 luglio) e il due volte vincitore del Latin Grammy peruviano Tony Succar (30 luglio).

E poi - novità del Milano Latin Festival 2022 ci sarà anche la bandiera italiana a sventolare ad Assago: sono infatti attesi artisti italiani che sanno fare latino come Fred De Palma, king italiano del reggaeton atteso sul palco il 22 giugno, la star dell'urban pop Baby K (6 luglio), e i giovanissimi Riki e Astol, entrambi il 15 luglio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 08:39

