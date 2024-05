Baby Gang in carcere inizia lo sciopero della fame: «Contro la censura»

di Redazione web

«Baby Gang ha iniziato lo sciopero della fame». Il rapper dei record, in carcere dopo aver aver violato i domiciliari, postando sui social la campagna di promozione del suo ultimo album, torna a farsi sentire. Il suo staff, attraverso le storie Instagram ha annunciato ai fan la protesta intrapresa da Mouhib Zaccaria, questo il suo vero nome, che ora è in carcere a Lecco.

La protesta

L'entourage di Baby Gang, arrestato lo scorso 3 maggio dai carabinieri della stazione di Calolziocorte, nel lecchese, ha reso noto via social che: «Ascoltare la radio è uno dei pochi sollievi nella giornata di un carcerato. Baby ci ha fatto sapere che sentire i suoi pezzi girare in radio lo sta aiutando a sopportare questa assurda detenzione». E che da oggi: «Ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento».

Le condanne

Baby Gang ha già due condanne in primo grado: per una rapina (4 anni e 10 mesi) e per la sparatoria in corso Como nel 2022 (5 anni e 2 mesi). Lo scorso gennaio l’obbligo di dimora si è trasformato in domiciliari a causa di un colpo di pistola sparato dal rapper contro un conoscente.

I domiciliari sono poi diventati carcere dopo la campagna social di promozione del disco “L’angelo del male“ uscito ad aprile e pubblicata sui suoi profili. Album che ha esordito primo in Italia davanti a Taylor Swift.

I post incriminati

In queste foto, postate il 23 aprile, Mouhib Zaccaria si è fatto immortalare con una pistola e il braccialetto elettronico. Immagini - dicono i giudici - indicative "del pericolo concreto di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui è imputato". Secondo i giudici avrebbe violato le prescrizioni dei domiciliari con la pubblicazione sui social di post legati alla promozione del suo nuovo album. Post che secondo la difesa erano tutti stati «autorizzati».

