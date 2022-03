Milano, Avis invita a donare sangue per la Festa della donna: ecco dove

Donare il sangue alla festa della donna: è questa la mission di Avis Milano in vista dell'8 marzo, per cui invita i suoi donatori a farsi avanti. Il periodo per festeggiarlo, non potrebbe essere più complicato, visti i recenti eventi che hanno messo in grave difficoltà molti, certamente molte donne, mogli, madri, figlie.

Un gesto, quello della donazione sangue, che mira al supporto quotidiano di chi necessita di un’attenzione particolare da parte di uno sconosciuto per poter accedere alla trasfusione salvavita. Inoltre, la donazione sarà un gesto simbolico di vicinanza al popolo ucraino che garantisce l’impegno e la disponibilità ad aderire a raccolte sangue straordinarie.

AVIS Milano invita a prenotarsi per donare, incentivando il più possibile le donazioni nella prossima settimana. Sarò possibile donare presso i seguenti Centri:

- tutte le mattine e il giovedì pomeriggio - Centro Trasfusionale AVIS Milano, Largo Volontari del Sangue 1 Milano



- dal lunedì al venerdì (8:10-11:40) - Centro Trasfusionale Ospedale Niguarda



- l’8 marzo 2022 (8:00-11:30) in occasione della Raccolta di sangue straordinaria con Unità Mobile in P.za Azzari a Milano.

