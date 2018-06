«Riproponiamo gli Avion Travel di sempre con abiti nuovi».

È questa la scommessa di Peppe Servillo per “Privé Tour” che da domani parte con la data uno dall’Auditorium. «Felici di iniziare da qui i nostri prossimi concerti. È una città che è stata sempre affettuosa con noi e con un pubblico vigile e curioso che ci segue».



Milano Servillo la conosce bene. “L’opera da tre soldi” al Piccolo Teatro, l’amicizia con Caterina Caselli, i tour teatrali con il fratello Tony. «La nostra scommessa - continua - sta in una sfida: mettere insieme il tempo passato che ci ha portati a fare anche percorsi diversi con la musica. E lo facciamo insieme al pubblico, a quello che ci segue da anni e a quello che ci conosce adesso. Il concerto deve essere un momento centrale dove la parola assume un ruolo chiave: mettere in relazione le persone tra loro con semplicità e chiarezza, grazie alla canzone popolare».



Insieme a lui, Mario Tronco, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mimì Ciaramella, Duilio Galioto. Un concerto che racconterà integralmente il loro ultimo disco, “Privé”, e pezzi rivisitati del repertorio storico. Una quindicina di canzoni in totale, con “Sentimento”, “Dormi e sogna”, i fortunati brani sanremesi. E poi, “Aria di te”, “Abbassando”, “Il giocatore”, “Piccolo tormento”, «brani coerenti con quello che siamo ora». Fausto Mesolella, componente storico degli AT scomparso l’anno scorso, ci sarà attraverso le quattro canzoni che lui stesso ha firmato in “Privé”: «Il ricordo di lui è implicito sempre, come è esplicito nelle note di copertina».



Appena un’ora e mezzo di concerto, «un piccolo viaggio, un’avventura, dove c’è un inizio, un culmine e una fine. Il pubblico si deve alzare con un po’ di fame, senza essere troppo sazio da rischiare l’indigestione».

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00