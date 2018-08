Autonoleggio, Locauto apre al Terminal 2 di Milano Malpensa

Con il tradizionale taglio del nastro, oggi mercoledì 1° agosto il presidente Mario Tavazza, accompagnato dal vicepresidente Raffaella Tavazza e dal direttore operativo Cristina Ceruti, ha inaugurato il nuovo ufficio di autonoleggio Locauto al Terminal 2 di Milano Malpensa. L’ufficio si trova nell’area rent-a-car adiacente alla stazione ferroviaria del Terminal 2 e si va ad aggiungere all’ufficio del Terminal 1, già operativo da diversi anni.

L’apertura di questa location – ha commentato il presidente Mario Tavazza – rappresenta un’altra pietra miliare nell’ampliamento della rete e contribuisce a migliorare il servizio per i clienti che atterrano al Terminal 2 di Malpensa. Da oggi, infatti, potranno ritirare l’auto appena atterrati, senza bisogno di trasferirsi al Terminal 1 con lo shuttle o con il treno

Un servizio reso ancora più veloce dal supporto di Locauto Elefast, l’App che permette di noleggiare l’auto con lo smartphone in pochi secondi e senza passare dal desk di noleggio. Il servizio Locauto Elefast è disponibile al Terminal 2 di Malpensa, così come in tutti gli uffici di noleggio aeroportuali italiani.



Ma i piani di espansione non si fermano qui. L’azienda dell’elefantino sta seguendo una strategia di ampliamento del network che punta da un lato al completamento della rete ferroviaria dell’alta velocità (oggi già presidiata dai punti di noleggio di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Brescia, Verona, Padova e Venezia) e dall’altro all’apertura in località strategiche, funzionali allo sviluppo del noleggio auto e dei veicoli commerciali.



“Copertura territoriale mirata e tecnologia a supporto della smart mobility sono le parole chiave del nostro percorso di crescita – conclude Tavazza – vogliamo in questo modo diventare sempre di più il punto di riferimento della mobilità a 360 gradi di privati e aziende, nelle grandi città come nelle realtà locali.”